Juventus-Napoli: la battuta infelice di Allegri sull’ambiente partenopeo

La sfida tra Juventus e Napoli è una delle più sentite del campionato di Serie A. Con Allegri che lancia frecciatine ai partenopei.

Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus, ha rilasciato una dichiarazione poco felice sull’ambiente partenopeo alla vigilia della partita contro il Napoli. In conferenza stampa ha affermato: “Ho visto il Napoli contro il Milan e ha giocato allo stesso modo, sono in ottima condizione fisica, mi aspetto una squadra con grande voglia di rivalsa. Poi per loro Napoli-Juventus è sempre Napoli-Juventus“.

Secondo l’allenatore bianconero, i giocatori del Napoli avrebbero una maggiore motivazione rispetto ai suoi, a causa dell’enorme importanza che la sfida contro la Juventus riveste nel capoluogo campano.

Tuttavia, a differenza del passato, la partita contro la Juventus non ha occupato i pensieri degli azzurri negli ultimi giorni. Infatti, la squadra di Spalletti ha concentrato tutte le proprie energie su altri fronti. La vittoria contro la Juventus sarebbe importante solo per avvicinarsi ulteriormente alla conquista dello scudetto.

Diversa invece la motivazione della Juventus, che vuole fermare la capolista e conquistare punti fondamentali per la qualificazione in Champions League.

La battutina di Allegri non ha certo scalfito la determinazione del Napoli, che si presenta alla partita con grande voglia di rivalsa e la certezza di essere la squadra più forte della serie a e tra le migliori d’europa.