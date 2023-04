Napoli: Scudetto il 30 aprile da casa? Ecco la combinazione vincente

Il Napoli di Spalletti potrebbe vincere matematicamente lo scudetto il 30 Aprile. Spunta una combinazione che riguarda la Lazio e la Salernitana.

Il Napoli sta vivendo uno dei momenti più esaltanti della stagione calcistica! La vittoria dello scudetto potrebbe essere ormai ad un passo, ed i tifosi azzurri attendono con trepidazione la partita contro la Juventus. Con la sconfitta della Lazio contro il Torino, le possibilità del Napoli di conquistare il titolo si sono moltiplicate.

Se i partenopei dovessero sconfiggere la Juventus, raggiungerebbero un margine di +17 punti sul secondo posto, attualmente occupato dalla Lazio dell’ex Sarri. Ma la cosa più interessante è che se la Lazio non dovesse vincere la successiva partita contro l’Inter domenica 30 aprile, il Napoli potrebbe festeggiare la vittoria del campionato addirittura da casa, davanti alla tv!

NAPOLI, SCUDETTO IL 30 APRILE: ECCO COME

Il Napoli di Spalletti si avvicina alla vittoria aritmetica del campionato di Serie A. Da tempo si fa a Napoli il conto alla rovescia per sapere quando si potrà celebrare lo Scudetto. Il pareggio contro il Verona la scorsa settimana ha fatto perdere l’occasione di festeggiare al triplice fischio del derby contro la Salernitana, ma c’è ancora la possibilità di vincere il titolo in quel weekend.

Per farlo, il Napoli deve vincere contro la Juventus , raggiungendo un margine di +17 sul secondo posto occupato dalla formazione di Sarri. Con il derby contro la Salernitana in programma sabato 29 aprile alle 15:00, i partenopei potrebbero trovarsi a 20 punti sopra la Lazio se dovessero vincere.

Ma diventa cruciale la partita dei biancocelesti contro l’Inter, in programma domenica 30 aprile alle 12:30. Nel caso in cui non vincessero, il Napoli avrebbe un margine di +19 o +20 a 6 giornate dal termine, permettendo alla squadra di Spalletti di festeggiare il titolo comodamente davanti alla TV, durante la visione della partita di San Siro.