Sarri furioso contro l’arbitro: “Va fermato. Penalizzati dalla temperatura”

Maurizio Sarri si lamenta dell’arbitraggio di Ghersini durante la sfida tra Lazio e Torino persa dai biancocelesti.

Il tecnico della Lazio mastica amaro per la sconfitta della Lazio contro il Torino. Sarri si lamenta di Ghersini e dice: “La gestione della partita nel complesso è stata veramente pessima, cambiava continuamente. Il gol del Torino è arrivata da una rimessa laterale battuta in metro dentro al campo. Poi c’è un rigore netto su Hysaj. Spero che ora Ghersini venga fermato altrimenti mi preoccupo seriamente. Siamo stati penalizzati anche dal cambio di temperatura, ma non mi va di dire cose che magari non legittimano il lavoro che i ragazzi fanno.

La partita è stata complicata. Abbiamo provato sempre a giocare, reagendo anche dopo il gol segnato dal Torino, ma oggi non siamo stato brillanti come al solito. Champions League? La qualificazione è ancora aperta e bisogna dare il massimo”.