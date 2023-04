La Lazio si ferma in casa: sconfitta con il Torino

Lazio-Torino arriva una sconfitta in Serie A per la squadra di Maurizio Sarri, risultato che favorisce il Napoli.

Arriva una sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri. La Lazio viene sconfitta in casa con il Torino, grazie ad un gol di Ilic al 43’ del primo tempo. Un tiro forte che sorprende Provedel non proprio perfetto nella deviazione.

La Lazio senza Immobile prova la reazione nel secondo tempo, m la squadra di Juric tiene bene il campo, manovra e riparte in contropiede. Proprio il Torino nel secondo tempo ha la palla del 2-0 con Sanabria ma Provedel devia il tiro. Entra anche Immobile ed il gioco della Lazio sale di livello ma non riesce ad incidere.

Il risultato di Lazio-Torino favorisce il Napoli che resta a 14 punti di vantaggio e deve giocare ancora con la Juventus.