Spalletti, resta a Napoli, De Laurentiis annuncia il rinnovo: La reazione del tecnico

Napoli, De Laurentiis annuncia il rinnovo del contratto di Spalletti: la reazione del tecnico e della squadra in vista della sfida contro la Juventus.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe inviato una lettera a Luciano Spalletti per comunicargli la sua intenzione di esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto del tecnico per un altro anno.

La notizia è stata accolta con sorpresa dallo stesso Spalletti, il quale avrebbe preferito mantenere il silenzio sulla vicenda. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il tecnico starebbe meditando anche sulla lettera di stima che gli è stata inviata dal presidente, senza voler rilasciare ulteriori commenti al riguardo.

Tuttavia, la squadra è al momento impegnata nella preparazione della partita contro la Juventus, dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League. Nonostante la sconfitta, l’attaccante Raspadori ha sottolineato la determinazione della squadra a resettare e a ripartire con entusiasmo.

“Una delle nostre qualità di quest’anno è quella di resettare, sappiamo farlo nei momenti di euforia e in quelli di delusione“, ha dichiarato il giocatore. “Dispiace di aver interrotto il cammino Champions, ma c’è grande entusiasmo e voglia di riprendersi subito in campionato. A Torino proveremo a prenderci i tre punti con la Juventus“.

Nonostante la sorpresa per l’annuncio del rinnovo del contratto di Spalletti, sembra che la squadra sia concentrata sulla prossima sfida e determinata a riscattarsi dopo la delusione europea.