Napoli, Raspadori carica tutti per la sfida alla Juve: “Prendiamoci i tre punti”

Juventus-Napoli: Giacomo Raspadori attaccante del Napoli parla alla radio ufficiale della SSCN in vista della sfida all’Allianz Stadium.

La sconfitta con il Milan fa ancora male in casa Napoli, ma gli uomini di Spalletti non possono fermarsi perché domenica 23 aprile alle 20.45 si gioca Juventus-Napoli, match in cui gli azzurri devono rispondere subito con una prova importante.

Raspadori ai microfoni di Radio Goal dice: “La squadra ha reagito molto bene all’eliminazione dalla Champions League. Abbiamo eliminato in fretta l’euforia ed il dispiacere, vogliamo immediatamente riprenderci già a cominciare dalla sfida con la Juventus“.

Uno dei calciatori che più si è mostrato dispiaciuto per l’eliminazione è stato Kvaratskhelia: “Kvicha aveva voglia una voglia matta di rimettere la squadra in partita e si è visto. Lui cerca sempre di superare i suoi limiti, come tutti ha grande entusiasmo. Non vediamo l’ora di tornare a giocare“.

Sul rapporto con Osimhen, Raspadori dice: “È un grandissimo giocatore oltre che una bravissima persona. Quando ti trovi in rosa un giocatore così disponibile, è facile raggiungere grandi obiettivi“.

Juve-Napoli: Raspadori suona la carica

In vista della partita di Torino, l’attaccante sottolinea: “È sicuramente un match molto importante. Ci mancano dei punti per l’obiettivo scudetto e dobbiamo cercare di conquistarli. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile ad un ritmo molto elevato”.

Poi Raspadori su Juve-Napoli ha aggiunto: “L’attesa di questo match si percepisce già, è stato così anche all’andata. C’è grande voglia di giocarsela e noi ce la metteremo tutta per portare a casa la vittoria“.

Al Napoli mancano 11 punti per conquistare lo scudetto: “Noi abbiamo pensato fino ad ora partita dopo partita e pensare di prendere sempre i tre punti. Questa è la mentalità che abbiamo usato fino ad ora e che continueremo a utilizzare” .

Sulla festa scudetto, Raspadori ha detto: “Sicuramente il calore dei napoletani ci fa tantissimo piacere, ma noi dobbiamo continuare a fare punti perché non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo e dobbiamo mettercela tutta“.