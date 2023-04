L’urlo di Kvaratskhelia: “Forza Napoli Sempre”, deve essere l’urlo di tutti – FOTO

“Forza Napoli Sempre” scrive Khvicha Kvaratskhelia lo fa con una storia su instagram per caricare se stesso ed il Napoli.

L’eliminazione contro il Milan fa male, questo è poco ma sicuro. Fa male anche a chi ha provato in tutti i modi a cambiare le sorte della partita, perché Kvaratkshelia, nonostante le critiche, ha saltato più volte Calabria. Anzi spesso ha saltato anche la marcatura dei tre giocatori che puntualmente andavano a marcarlo.

Poi il georgiano ha sbagliato anche il rigore e qualche passaggio, ma veramente lo si vuole martoriare?

Forza Napoli Sempre: il messaggio di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è il primo a stare male per quel rigore sbagliato, magari avrebbe calciato anche quello clamorosamente non concesso dall’arbitro Marciniak nel primo tempo, magari quello lo avrebbe segnato, chi può dirlo. Ma nonostante il magone la sfida con il Milan appartiene al passato.

L’atteggiamento giusto è quello di andare avanti con orgoglio. Proprio come ha fatto Kvaratskhelia che ha scritto: “Forza Napoli Sempre” sui social, pubblicando la foto del gruppo azzurro che si stringe in un cerchio. Perché questo Napoli va comunque applaudito e supportato. La galoppata in Champions League ha portato soldi che faranno la differenza nel prossimo calciomercato. Inoltre il Napoli deve ancora assicurarsi lo scudetto e domenica c’è la Juventus, squadra da battere per rialzare subito la testa.