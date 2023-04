Osimhen e Kvaratskhelia suonano la carica: vogliono abbattere la Juventus

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia saranno titolare in Juventus-Napoli, i due attaccanti decisivi negli schemi di Luciano Spalletti.

Juve-Napoli è una partita fondamentale per gli azzurri, per la corsa scudetto, ma soprattutto per ritrovare subito fiducia dopo la cocente eliminazione in Champions League. La squadra ritrova Anguissa e Kim, ma poggerà anche su due perni di questa stagione, ovvero Kvaratskhelia e Osimhen.

L’attaccante nigeriano non è ancora nel pieno della forma, ma la sua sola presenza in attacco serve a destabilizzare le difese avversarie. Gazzetta dello Sport racconta di un Osimhen carico a molla, voglioso di dare il massimo e con una condizione fisica che cresce giorno dopo giorno.

Di Kvaratskhelia scrive il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi: “Ad otto gare dal termine vanta 14 gol, 14 assist e 2 rigori procurati, un bel bottino considerando l’investimento di 10,5 milioni di euro per portarlo a Napoli. Nella notte contro la Juventus Kvaratskhelia portò a casa un gol e due assist, nelle prestazioni precedenti contro Inter e Sampdoria non aveva brillato. Il desiderio di Kvara è che la storia si ripeta cancellando le scorie delle notti contro il Milan“.

Poi aggiunge: “Contro il Milan il Napoli ha costruito la maggior parte dei suoi attacchi a sinistra, Kvara ha rappresentato la principale fonte di gioco. Si è costruito delle palle-gol, ha vinto il 56% dei duelli e in alcune occasioni è sbattuto contro la marcatura doppia e tripla del Milan. Pesano le chances fallite che avrebbero potuto cambiare la storia: quella al primo minuto a San Siro, il rigore parato da Maignan e anche un paio di numeri meravigliosi al Maradona che non è riuscito a capitalizzare a causa di conclusioni fuori misura. Questione di centimetri, altrimenti staremmo a parlare di un’altra storia“.