Zielinski scarico: si gioca il rinnovo col Napoli, l’idea di De Laurentiis

Notizie Calcio Napoli: Piotr Zielinski ha un contratto in scadenza nel 2024, la SSCN sta valutando il rinnovo a cifre più basse.

Zielinski è stato uno dei grandi assenti nella doppia sfida con il Milan. Dal polacco, che ha mezzi tecnici clamorosi, ci attende sempre qualcosa. Da lui ci si aspetta che faccia la giocata quando gli altri non riescono a spuntarla, quel colpo di genio in più che serve ad una squadra importante come il Napoli.

A volte ci riesce, ma troppo spesso è altalenante, come scrive anche Gazzetta dello Sport. Lo Zielinski visto nel doppio confronto con il Milan non è stato brillante, ha fatto mancare i suoi inserimenti che potevano agevolare il lavoro di Kvaratskhelia, che ha dovuto sempre sfidare almeno due giocatori rossoneri, provando dribbling su dribbling.

Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo il Napoli sta facendo le sue valutazioni su Zielinski che ha un contratto in scadenza nel 2024. De Laurentiis se rinnova lo vuole fare tagliando l’ingaggio del polacco che sfora i 3,5 milioni di euro, tetto massimo agli stipendi della SSCN. Per Zielinski ci sono sirene di Premier League ed il Napoli potrebbe decidere di cedere il giocatore, per avviare un rinnovamento anche in quella posizione del campo, magari dando più spazio ad Elmas.