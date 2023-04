Juventus-Napoli: tre assenze pesanti, rientrano Kim e Anguissa

Notizie Calcio Napoli – Le ultime novità di formazione del Napoli che sfida la Juventus senza Mario Rui e Politano, in dubbio Rrahamni.

I momenti negativi arrivano, spesso, tutti insieme. Si accumulano sfortune e problematiche, tali da far avvilire chiunque. Ecco perché il Napoli deve essere ancora più forte nel superare in fretta la delusione, legittima, per l’eliminazione in Champions League.

Domenica 23 aprile 2023 c’è Juventus-Napoli un altro spartiacque per la conquista dello scudetto, una partita da giocare con grinta e possibilmente vincere, per reagire immediatamente alle difficoltà.

Formazione Napoli contro la Juventus

Luciano Spalletti deve fare i conti con tre assenze importanti: Mario Rui e Politano sono sicuri di non poter giocare. Addirittura per Mario Rui si parla di stagione finita. C’è poi l’incognita Rrahmani (vicinissimo al rinnovo), che pure è uscito per infortunio dalla sfida con il Milan e difficilmente riuscirà a recuperare.

Ed allora nella formazione del Napoli che sfida la Juventus, ci saranno diverse novità. In difesa Juan Jesus può giocare ancora, ma al posto di Rrahmani, mentre Olivera è il sostituto naturale di Mario Rui. Rientra Kim che era squalificato in Champions League.

A centrocampo ci sarà il rientro Anguissa, anche lui squalificato con il Milan, ma può riposare Zielinski, al suo posto Ndombele che ha dato buoni segnali col Milan. In attacco Lozano scalda i motori, ma si gioca un posto con Elmas, mentre Osimhen, non ancora al top della forma sarà titolare con Kvaratskhelia. Sempre fermo ai box Simeone, mentre Raspadori non è nelle migliori condizioni fisiche ma ci sarà.