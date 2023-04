Coppa Italia: Juve-Inter, pareggio e rissa, rigore nel finale e tre espulsi

Coppa Italia la semifinale finisce in pareggio 1-1 con gol di Cuadrado e Lukaku su rigore. Risa nel finale espulsi Cuadrado, Handanovix e Lukaku.

Termina come peggio non poteva Juventus-Inter, una delle due semifinali di andata di Coppa Italia. I bianconeri vanno in vantaggio al minuto 80 con Cuadrado, la Juve è convinta di aver portato a casa la partita ma al 90’ arriva il rigore per l’Inter.

Il fallo di mano di Bremer viene sanzionato da Massa. Dal dischetto non sbaglia Lukaku, l’attaccante olandese esulta e si sfoga contro il pubblico e viene ammonito, per lui seconda ammonizione ed espulsione. Poi al termine del match si registra la lite tra Handanovic e Cuadrado che porta anche ad altre sue espulsioni con la tensione altissima e gli scontri che continuano anche negli spogliatoi.