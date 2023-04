Ziliani: La Juventus verso la serie B, addio Champions. Oggi gli avvocati..."

Secondo Paolo Ziliani la Juventus si avvicina sempre di più alla Serie B, come accadde nel 2006 con Calciopoli.

La Juventus si avvia verso un destino inevitabile: la Serie B. Il giornalista Paolo Ziliani, in un articolo pubblicato su substack.com, sostiene che la Serie B sarebbe una manna dal cielo per la Juventus, proprio come accadde nel 2006 per Calciopoli.

Secondo l’analisi di Ziliani, la memoria difensiva presentata dagli avvocati della Juventus sarebbe inutile, poiché la colpevolezza della società è già stata provata. Elkann, proprietario della Juventus, dovrebbe patteggiare per evitare la retrocessione in Serie C, il cui rischio sarebbe ancora più elevato. La Juventus, infatti, è stata riconosciuta colpevole dalla giustizia sportiva e condannata per slealtà sportiva.



“La Serie B è dietro l’angolo. E proprio come successe nel 2006 per Calciopoli, la Serie B sarebbe manna dal cielo per la Juventus. Che oggi consegna alla Procura Federale la sua memoria difensiva in vista dell’imminente deferimento per il filone “manovre stipendi”.

Una memoria destinata fin da ora a finire nel cestino della carta straccia. Essendo chiaro a tutti che solo il patteggiamento potrà permettere a Madama, condotta sul baratro da Andrea Agnelli, di salvare il salvabile.

Il che vuol dire ripartire dalla Serie B evitando, in accordo con la FIGC, di ruzzolare ancora più in basso, ossia in serie C dove illeciti alla mano il club meriterebbe di finire”.

Ziliani conclude che la risalita in Serie A sarà ardua, poiché la Juve dovrà affrontare ulteriori processi per la “partnership con i club amici” che comporteranno sanzioni e penalità. La Serie B è dietro l’angolo, e la Juventus deve prepararsi a salutare la serie A, Allegri e la Champions.

“Accettando il dato di fatto che restare in Serie A, dopo i misfatti compiuti dai dirigenti con plusvalenze e stipendi, non sarà possibile. Si ripartirà dalla B e sarà comunque una ripartenza ad handicap visto che alla stagione prossima è stato rimandato, per fare un favore a Madama, il processo per la “partnership con i club amici” destinato a sua volta a portare sanzioni e penalità rendendo ardua la risalita”.