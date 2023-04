Scudetto Napoli, Hamsik: “Un sogno che si realizza per tutti”

L’ex centrocampista slovacco, Marek Hamsik, si è soffermato sulla stagione del Napoli e sull’ormai prossima vittoria dello Scudetto che regala gioia ai tifosi.

Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto in un’intervista a Il Mattino esprimendo tutta la sua felicità per l’ormai prossima vittoria dello Scudetto, definendola “un sogno che si realizza per tutti”.

“Scudetto? Io tante volte mi sono immaginato come sarebbe stato questo momento di gioia immensa per la città. Perché so come le persone vivono il Napoli, so bene cosa è il Napoli per i suoi tifosi. Ogni volta che incrociavo i tifosi dicevano: “Dobbiamo vincere lo scudetto”. È un sogno che si realizza per tutti. E sono contento per la squadra, per i dirigenti, per i medici, per i custodi di Castel Volturno. È una vittoria di tutti loro”.

Nel corso della sua intervista Hamsik ha parlato anche del suo giocatore preferito della stagione, ovvero Stanislav Lobotka, elogiando il suo talento e la sua freddezza in campo.

“Il mio Mvp della stagione è Lobotka, e non certo perché è slovacco come me: il suo talento, la sua freddezza, le sue qualità hanno fatto fare il salto al gioco del Napoli. E’ qui anche per merito mio”.

SCUDETTO NAPOLI, IL RAPPORTO CON DE LAURENTIIS ED IL FUTURO DI HAMSIK

Hamsik, durante l’intervista a Il Mattino, ha poi smentito le voci secondo cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non avrebbe puntato alla vittoria dello Scudetto, affermando di aver visto la felicità del presidente anche dopo la conquista delle coppe Italia e della Supercoppa.

“De Laurentiis ci teneva a vincerlo, non è vero che lui non puntasse a conquistare lo scudetto. Lui l’ho visto felice dopo la conquista delle Coppe Italia e della Supercoppa, immagino adesso come sarà. Non ho mai avuto problemi: sul rinnovo, l’addio e i premi, magari all’inizio faceva la parte, ma poi mi ha sempre accontentato“.

Infine Hamsik ha parlato del suo futuro, affermando di non avere ancora deciso se ritirarsi o meno a fine stagione, ma di essere contento di chiudere la sua esperienza calcistica nel Trabzonspor. Potrebbe anche fare visita ai tifosi del Napoli a giugno, sicuro che saranno ancora in festa per la vittoria dello Scudetto.

“Ritiro a fine anno? Non lo so. È una cosa a cui adesso non ho voglia di pensare. Penso a chiudere la stagione nel Trabzonspor poi tirerò le somme. Magari verrò a Napoli a giugno: li conosco i tifosi, staranno ancora a festeggiare lo scudetto”, ha concluso Marek.