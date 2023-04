Reja: “Lo Scudetto del Napoli è meraviglioso! Tutto è iniziato con me, ora siamo all’apoteosi”

Edy Reja felice per lo scudetto conquistato dal Napoli di Spalletti: “Non mancherò alla festa, tutto è cominciato con me”.

Il Napoli ha quasi vinto lo Scudetto, e la città è impazzita. Edy Reja, ex allenatore della squadra azzurra, è rimasto molto legato ai partenopei, e ha parlato della sua esperienza a Napoli ai microfoni di Radio Marte:

“Io il più amato a Napoli? No, vengo dopo Spalletti“, ha scherzato. Ma quando gli è stato chiesto se avrebbe partecipato alla festa del Napoli, ha risposto senza esitazione: “Certo che sì, non posso mancare! Il Napoli ha iniziato l’avventura con me, ora siamo all’apoteosi. Vincere lo Scudetto è una cosa straordinaria, non posso mancare ad un evento del genere“.

Reja ha poi parlato dell’importanza del gruppo per il successo del Napoli: “Il Napoli sta vincendo lo Scudetto perché ha qualità ed un gruppo straordinario di ragazzi che si divertono a giocare e sanno quello che fanno”. Ma ha anche analizzato i problemi che la squadra ha avuto a causa delle Nazionali,

Le Nazionali hanno portato via energie e ci hanno fatto perdere tempo: è un peccato soprattutto per la Champions, dove il Milan ha chiuso bene gli spazi ed ha sfruttato lo stato di forma migliore. La coppa è acqua passata: godiamoci lo Scudetto e non pensiamo ad altro“.

Infine, Reja ha anche parlato della possibilità di creare un ciclo di successi per il Napoli: “Questa squadra può avere un seguito, ma se ti danno 130 milioni per Osimhen puoi anche cederlo e trovare delle alternative. Sarebbe un peccato, perché è un trascinatore al di là dei gol che riesce a segnare“.

Ma per Reja, il vero significato della vittoria dello Scudetto è molto più grande: “Cosa significa per Napoli questo Scudetto? La fine del mondo. Tutti, anche i ragazzi e i bambini, si sono appassionati alla squadra azzurra, nelle ultime stagioni: è questa la vera conquista”.