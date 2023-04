Juve-Napoli, Spalletti: "Sono stato preso per il c... Lo scudetto ti ripaga per tutti i sacrifici fatti"

Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN ha commentato al vittoria del suo Napoli sulla Juventus grazie ad un gol di giacomo Raspadori.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è soddisfatto della prestazione della sua squadra nella vittoria contro la Juventus. Al termine della partita, Spalletti ha dichiarato in una intervista a DAZN:

“La festa nello spogliatoio? Ci sta, i calciatori hanno fatto festa per il gol arrivato nel finale. Dobbiamo ancora aspettare per stappare le bottiglie. Alla squadra ho detto cose normali, gli ho fatto i complimenti. Al di là di tutto, dopo l’uscita dalla Champions, ti vengono dei pensieri. Più di così diventava difficile. Nel secondo tempo, soprattutto, siamo stati anche più pericolosi ed incisivi.

Benitez mi disse a Liverpool che avremmo vinto il campionato? Per forza doveva dirmi quelle cose. Se si è tutti insieme e tutti bravi le gioie sono il doppio. Abbiamo giocato le partite che volevamo giocare. A volte le partite sono figlie di episodi e di contesti non voluti. Diventa determinante lavorare in un certo modo. La squadra merita il posto che occupa in classifica“.

Luciano Spalletti ha poi aggiunto: “Inter-Lazio decisiva se battiamo la Salernitana? E’ chiaro che si guarda un po’ indietro, non ho mai viaggiato in prima classe. Essere nelle condizioni di poter vincere lo scudetto ti ripaga per tutti i sacrifici fatti. Io sono partito da una situazione normale.

Io sono stato preso per il culo perché avevo le scarpe da gioco in panchina; da bambino non avevo i soldi per comprare quelle scarpe, ecco perché qualche volta le ho messe. A volte si fa una strada un po’ difficile, mentre gli altri partono da livelli differenti. Anche altri se lo sono guadagnato nella carriera da allenatore“, ha concluso il tecnico del Napoli.