Repice: “Raspadori fa venire i brividi: non io. Il suo goal certifica lo Scudetto”

Secondo Francesco Repice, Giacomo Raspadori fa venire i brividi: non lui con la sua telecronaca. Il suo goal certifica lo Scudetto

La telecronaca di Francesco Repice fa venire la pelle d’oca. Così come accadde con Kalidou Koulibaly, anche il goal di Giacomo Raspadori entrerà nella memoria collettiva. Il radiocronista RAI ne parla ai microfoni di Radio Marte: “Ho fatto venire i brividi ai tifosi azzurri, con la mia cronaca del gol di Giacomo Raspadori? E’ Raspadori che fa venire i brividi, non io: il merito è suo, non certo mio. L’emozione di Zielinski? Il gol di Raspadori certifica lo Scudetto, si tratta solo di verbalizzarlo. L’emozione ci sta tutta ed è comprensibile. Il Napoli dimostra di voler vincere sempre e comunque? Il primo tempo il Napoli palleggiava senza incidere troppo, e la Juve è sempre la Juve, a prescindere dagli arbitri, e si rendeva pericolosa in contropiede”.

Per Repice il Napoli sta vincendo lo Scudetto del coraggio

Il noto giornalista ha poi proseguito: “Il Napoli ha capito che si trattava di un all-in e si è preso i suoi rischi: i rischi ti possono condannare, ma anche esaltare, come successo ieri. A chi appartiene maggiormente questo scudetto? A tutti. Sarà lo Scudetto del coraggio. Partiti Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, lo ammetto, io per primo mi aspettavo al massimo il quarto posto: ho avuto torto. Il coraggio avuto dalla dirigenza ci ha fatto capire che sbagliavamo tutti nelle valutazioni di inizio anno”.