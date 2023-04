Zielinski, il gesto che ha fatto impazzire i tifosi. Forgione “Momento di gloria”

Piotr Zielinski dopo il gol di Raspadori alla Juventus si lascia andare ad un gesto liberatorio, il polacco è l’emblema di questo Napoli mai domo.

Momento di gloria per Piotr Zielinski: l’unico sopravvissuto al tempo e alle battaglie partenopee. Dal periodo di Sarri fino ad oggi, passando per Ancelotti, Gattuso e Spalletti, Zielinski è stato il perno del centrocampo azzurro.

La vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus è stata, in particolare, la sua vittoria.

Lo scrittore e giornalista Angelo Forgione ha tributato al polacco un bellissimo post su Facebook:

“L’unico sopravvissuto al tempo e alle battaglie, da Sarri a Spalletti, passando per Ancelotti e Gattuso. Solo lui può capire quanto sia stata dura vincere questo scudetto, e quanto è difficile farlo a Napoli. Al gol di Raspadori, sullo stesso prato dove cinque anni fa accarezzò un sogno, si è sdraiato, ha pensato a tutti questi anni in azzurro e si è preso la sua meritatissima gloria. Mi piace pensare che in quel momento abbia pensato in napoletano… “nce l’âmmo fatta, finalmente!”. Era tutto il popolo napoletano. Applausi a Piotr Zieliński!”.