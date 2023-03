Lobotka: “Come Hamsik mi camuffo quando giro per Napoli”

Stanislav Lobotka rivela che, come Marek Hamsik, si camuffa quando esce in giro per Napoli

Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, racconta alcuni aspetti della sua vita all’ombra del Vesuvio. Nell’intervista al portale della Slovacchia Sportnet, l’ex Celta Vigo evidenzia l’affetto dei tifosi verso i calciatori del Napoli e parla anche di un suo connazionale, mai dimenticato dalla tifoseria partenopea: “Hamsik si travestiva per non essere riconosciuto in giro per la città? Sinceramente preferisco non andare molto in giro per la città, mi piace restare a casa. Tuttavia quando devo uscire preferisco camuffarmi in qualche modo. E’ l’unico modo per sentirsi un po’ più sicuri dall’enorme affetto e calore dei nostri tifosi”.

Lobotka sottolinea la grande euforia che esiste nella città di Napoli

Lobotka ha poi proseguito: “La gente di Napoli vive per il calcio, c’è grande euforia per quello che stiamo facendo quest’anno. E’ una cosa bellissima. Come faccio a giocare sempre in campionato e Champions? Gestire il tuo fisico non è mai facile, spesso si torna a casa tardi da trasferte e non riesci a riposare come vorresti”.

“Per questo motivo mi prendo maggiormente più cura del mio corpo andando a letto presto e facendo una vita sana. Se non lo facessi non potrei assolutamente reggere questi ritmi”. Ha concluso Lobotka.