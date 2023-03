ASSURDO. Caso Juve: Santoriello si dimette, ritorna il potere del Nord?

Ciro Santoriello lascia il processo Juve a causa delle polemiche riguardanti un video di un convegno di 4 anni fa

Ciro Santoriello si dimette dalla carica rivestita nel processo riguardante la Juventus. Lunedì 27 marzo il sostituto procuratore non sarà in aula in occasione dell’udienza preliminare del processo contro gli ex vertici della Juventus, accusati — a vario titolo — di false comunicazioni sociali, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza. La decisione di fare un passo indietro, presa in completa autonomia, sopraggiunge oltre un mese dalla bufera social scatenata dai tifosi bianconeri per la fede calcistica di Santoriello.

In mattinata odierna, il magistrato ha comunicato la propria posizione al procuratore capo Anna Maria Loreto, che ha preso atto della scelta apprezzando “il grande senso istituzionale, la lealtà e l’attaccamento che hanno portato il magistrato ad assumere questa decisione”. Il sostituto procuratore Santoriello, grande esperto di reati economici, era finito nel mirino del popolo bianconero per alcune esternazioni in occasione di un convegno di 4 anni fa, in cui si parlava di plusvalenze e bilanci societari. In un contesto a tratti conviviale, aveva detto: “Lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo“.

Santoriello lascia il processo contro i vertici della Juventus

Una frase pronunciata nell’ambito di uno scambio di battute con gli altri invitati al convegnoe in relazione all’archiviazione di un procedimento che riguardava proprio la Juventus. In quel momento nessuno fece polemiche ma, appena il pm è entrato a far parte del pool di magistrati che coordina l’inchiesta sul club bianconero, il video è stato rispolverato e diffuso in rete. Per tale motivo Santoriello ha deciso di fare un passo indietro, mentre porteranno avanti il procedimento gli altri due magistrati che hanno lavorato insieme a lui sull’inchiesta: il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e il sostituto Mario Bendoni.