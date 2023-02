Hamsik taglia la cresta! Ecco il video

Marek Hamsik taglia la cresta, l’ex giocatore del Napoli ha pubblicato il video dal suo acconciatore con un nuovo look.

Uno dei segni particolare dello slovacco è stato senza alcun dubbio la sua cresta. I tifosi del Napoli lo hanno conosciuto con quei capelli dritti in testa, diventati un vero e proprio simbolo per i supporters partenopei. Ma Hamsik ha continuato a portare quella acconciatura anche quando ha lasciato il Napoli per trasferirsi in Cina. Un segno distintivo che si è portato anche in Turchia al Trabzonspor.

La cresta di Hamsik non c’è più

Quante volte i tifosi azzurri lo hanno visto segnare facendo finta di aggiustarsi quella cresta che restava incredibilmente perfetta anche dopo novanta minuti di battaglie. Ma ora Hamsik ha deciso di darci un taglio, questa volta tutt’altro che metaforico.

Il video di Hamsik che taglia la cresta sta spopolando sui social. Nelle immagini si vede lo slovacco con un nuovo taglio di capelli ma con il solito sorriso smagliante. Un cambio di look totale per il calciatore ed ex capitano del Napoli, che continua ad essere uno degli idoli dei tifosi partenopei.

Un giocatore che ha lasciato in azzurro degli ottimi ricordi, oltre ad un attaccamento alla maglia ed alla città, che va ben oltre il semplice affetto. Appena può Hamsik ritorna a Napoli, dove ha vissuto per tanto tempo e dove ha lasciato tanti amici.

Il Napoli ed i napoletani lo accolgono a braccia aperte ogni volta. E si parla anche di un futuro in società per Marekiaro.