Scudetto Napoli, Topolino dedica una copertina agli azzurri

La copertina di Topolino per lo scudetto del Napoli: la maga Amelia e il corvo Gennarino celebrano la passione calcistica partenopea.

Il Napoli si prepara a festeggiare la vittoria del campionato e la città è in fermento. Quartiere contro quartiere, strada contro strada, tutti cercano di realizzare l’allestimento migliore per la celebrazione. Alcune installazioni particolari, come il “Vesuvio in miniatura” costruito ai Quartieri Spagnoli, hanno già attirato molta attenzione, ma l’entusiasmo sta crescendo giorno dopo giorno in attesa del trionfo finale.

Anche Topolino si unisce ai festeggiamenti con una copertina appositamente disegnata per l’occasione dal maestro del mondo Disney italiano, Giorgio Cavazzano. In vista della XXIII edizione di Comicon di Napoli, l’iconico personaggio del fumetto si trasforma in una calciatrice, la maga Amelia, che vive alle pendici del Vesuvio insieme al corvo Gennarino. Lo sfondo azzurro richiama i colori della squadra partenopea, che ha appena conquistato il titolo di campione d’Italia.

L’immagine della copertina di Topolino del numero 3518 del settimanale, disponibile al Comicon e in fumetteria.