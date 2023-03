Gamberini: “Kim è un mostro. Ha ragione Spalletti: è il più forte di tutti”

Alessandro Gamberini ritiene Kim è un mostro e rivela che ha ragione Luciano Spalletti sul fatto è il più forte di tutti

Alessandro Gamberini è d’accordo con Luciano Spalletti a proposito del giudizio su Kim Min-Jae. L’ex difensore si è soffermato sul difensore sudcoreano nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Kim è un mostro. La penso come Spalletti: il sudcoreano, in questo momento, è il difensore più forte di tutti. Ha superato ogni più rosa aspettativa. Ma i meriti bisogna darli a chi è andato a prenderlo: Cristiano Giuntoli. Il ds ha avuto il coraggio e la competenza di scoprirlo per sostituire Kalidou Koulibaly“.

Per Gamberini il Napoli è retto da un grande imprenditore come Aurelio De Laurentiis

“Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra moderna, di caratura internazionale. Per fortuna ce la possiamo godere tutti noi. La speranza è che possa continuare a fere così bene in Europa anche nelle prossime stagioni. Ma quando c’è coraggio e competenza di può costruire qualcosa di veramente importante. Inoltre la società è retta da un grande imprenditore come Aurelio De Laurentiis”, ha concluso Alessandro Gamberini nel corso del suo intervento su Radio Kiss Kiss Napoli.