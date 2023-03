Chiariello: “Osimhen e Kvara sono due assegni circolari: la Champions fa il prezzo”

Umberto Chiariello dichiara che Osimhen e Kvara sono due assegni circolari: la Champions League farà il prezzo dei due calciatori

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono le due principali pepite d’oro del Napoli. Tutti gli atleti azzurri sono ricercati ma Kvara e Osimhen godono di una visibilità maggiore in virtù delle giocate e dei goal che hanno regalato fino a questo momento. Entrambi risultano tra gli artefici del dominio in Serie A e si stanno facendo apprezzare anche in Champions League. Tante sono le sirene che stanno facendo arrivare la loro eco all’ombra del Vesuvio. Si è espresso su di loro Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ai microfoni della trasmissione Campania Sport: “Questi due ragazzi sono due assegni circolari” ha commentato sul futuro di entrambi.

Per Chiariello sarà dura trattenere in futuro Osimhen e Kvara

Chiariello ha poi proseguito: “Parliamo di assegni da 150 milioni l’uno. Il prezzo finale, specie per il nigeriano, lo fa la Champions. Se il Real punta il georgiano, invece, non è detto che voglia pagarlo tanto, perché lì ha Vinicius, uno dei più forti al mondo. Il Bayern, invece, queste cifre non le spende. Il PSG, se vanno via Neymar e Mbappè non vuole fare il centravanti, può mirare Osimhen. In Premier, il Chelsea il centravanti non ce l’ha. Lo United vuole puntare su di lui. Se gli portano 12 milioni netti all’anno, va via. Come lo tieni? Una parola…”.