Forgione smentisce Irma Testa: “A Napoli metà sono juventini? Non è vero, ecco i dati”

Forgione smentisce Irma Testa: per il giornalista non è vero che a Napoli metà sono juventini ed indica i dati

Le parole di Irma Testa hanno fatto tanto rumore. La campionessa mondiale di pugilato, che ha vinto la medaglia d’oro a New Delhi, ha parlato di calcio in un’intervista ed ha generato non poche polemiche: “Mia mamma ha la casa tappezzata in bianco e nero. Tradimento? No, ma tanto a Napoli sono metà del Napoli e metà juventini…”.

La replica di Angelo Forgione non si è lasciata attendere. Il giornalista e blogger napoletano ha risposto alle parole della campionessa attraverso i social: “Irma Testa da Torre Annunziata, campionessa del mondo di pugilato (complimenti!), sostiene che Napoli è per metà napoletana e per metà juventina. Ha ragione? Evidentemente, no.

L’ultima indagine demoscopica di riferimento, realizzata da StageUp e Ipsos la scorsa estate, dice che il Napoli, quarta squadra più tifata in Italia con 2.577.000 tifosi nel 2021, ha il suo grande serbatoio in Campania. Qui, la percentuale di tifosi risulta essere divisa come segue:

Napoli 46,7%

Juventus 17,1%

Inter 10%

Milan 9,4%

Salernitana 3,5%

Roma 2,95%

Avellino 2,8%

Torino 2,6%

altri club 6,3%

Se restringessimo l’indagine alla sola provincia di Napoli, la forbice Napoli-Juve sarebbe anche più larga, figurarsi poi nel solo comune di Napoli. Senza contare la crescita del bacino d’utenza azzurro con la formidabile fascinazione del grande Napoli quasi campione d’Italia che fa breccia soprattutto sui tifosi in erba. Ce ne accorgeremo numericamente nel prossimo futuro”.