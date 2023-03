La dieta di Osimhen: così diventa super!

Victor Osimhen segue una dieta particolare, a base di riso, patate, fagioli ma anche egusi piatto tipico nigeraino.

Osimhen attaccante del Napoli sta stupendo tutti per la sua forma fisica, in grado di saltare più in alto di tutti e correre quasi il doppio rispetto agli avversario. Il segreto di Osimhen sta anche nelle dieta, come scrive oggi Corriere del Mezzogiorno: “Victor Osimhen continua a stupire tutti in questa stagione benedetta per lui e per il Napoli. Tra i segreti dell’attaccante nigeriano c’è anche la sua alimentazione. Riso e patate, fagioli, ma anche semola con carne sono alcuni degli ingredienti-base della tavola di Victor Osimhen, che strizza l’occhio alla tradizione gastronomica nigeriana“.

Poi sulla dieta di Osimhen viene aggiunto: “Il campione ha scelto il ristorante Sharon di via Torino, nel capoluogo partenopeo, come suo locale preferito. Di proprietà della nigeriana Erbor Patience, da 13 anni a Napoli, il ristorante è l’osservatorio migliore per scoprire, ancor più profondamente, la condotta alimentare di Osimhen: riso giallo o riso rosso condito con l’egusi, sugo a base di pesce e verdure, è il piatto più richiesto dal calciatore“.