Adani: “A Napoli mi è successa una cosa incredibile”. Cassano: “Sembra l’Argentina”

Daniele Adani, alla Bobo tv, svela alcuni retroscena sulla visita a Napoli in occasione della partita Italia-Inghilterra.

La “Bobo TV“, il programma televisivo condotto dall’ex calciatore Christian Vieri, sbarcherà al Teatro Troisi di Napoli. Saranno presenti gli ex nazionali italiani Daniele Adani, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, che terranno due serate evento il 2 e 3 giugno.

“Il 2 e il 3 giugno saremo al Teatro Troisi a Napoli. Io non riuscivo a girare un angolo di Napoli, salire su un taxi, andare in un ristorante, gente semplice come piace a noi che conosceva vita, morte e miracoli e mi chiedeva: ‘Quando vi vediamo, quando tornate?’. E quando gli ho detto che saremmo venuti in teatro, la gente impazziva“.

L’annuncio è stato dato da Lele Adani, che si trovava a Napoli nei giorni scorsi per commentare la partita Italia-Inghilterra per la RAI. Durante il suo soggiorno, Adani ha notato la grande passione e l’entusiasmo della gente napoletana per il calcio, come non aveva mai visto prima. Ha dichiarato di non riuscire a girare un angolo della città senza essere fermato da persone che chiedevano quando sarebbe tornato.

“Non avete idea di cosa ci aspetta. Non avete idea né di cosa sta vivendo quella città, né di cosa sta preparando. E’ incredibile”, ha sottolineato l’ex difensore di Inter e Fiorentina.

Non vedo l’ora. Io, come ho sempre detto, penso che la passione che ha Napoli, io la riscontro so-lamente in Argentina”, la risposta di Antonio Cassano“.

Adani ha sottolineato che Napoli sta vivendo un momento particolare e sta preparando qualcosa di incredibile per l’evento. La notizia ha fatto grande felicità anche agli altri ospiti, che non vedono l’ora di essere a Napoli per incontrare il pubblico e passare due serate indimenticabili.

ADANI PORTA LA BOBO TV A NAPOLI

La Bobo TV è un canale Twitch dedicato al calcio, creato dall’ex calciatore Christian Vieri, noto anche come “Bobo” durante la sua carriera. Il canale è un’esperienza di diretta streaming online che offre un’attenzione particolare al mondo del calcio, di cui Vieri è stato un giocatore di spicco. Durante la sua lunga carriera calcistica, Vieri ha indossato la maglia di diverse squadre italiane e internazionali, lasciando un segno indelebile nel mondo del calcio. Grazie alla Bobo TV, gli appassionati di calcio possono godere di contenuti esclusivi e approfondimenti sul mondo del calcio, curati direttamente da un ex-campione del calibro di Vieri.