La profezia di Massimo Troisi sullo scudetto del Napoli: Il video ritrovato esalta i tifosi

Massimo Troisi aveva fatto una profezia sul terzo scudetto del Napoli, che adesso sembra possibile, in una vecchia intervista Rai.

Massimo Troisi ha fatto una profezia anni fa sul terzo scudetto del Napoli, che ora sembra diventare realtà con la squadra che ha un vantaggio di 15 punti sulla seconda posizione del campionato. Le parole dell’attore napoletano, che avrebbe compiuto settant’anni il 19 febbraio, sono state recuperate dalle teche Rai e inserite nel nuovo documentario “Buon compleanno Massimo”.

Per il Napoli sarebbe il terzo scudetto, tre come il numero a cui Massimo Troisi era più legato. A parlarne, anni fa, era stato Massimo Troisi in una profezia che sta esaltando i tifosi partenopei.

Massimo Troisi e la profezia sullo scudetto del Napoli

Il celebre attore napoletano, scomparso nel 1994, aveva infatti parlato di un possibile terzo scudetto del Napoli in una vecchia intervista ripresa dalle teche Rai: “Il popolo di Napoli ha usato il nome di un mio film (“Scusate il ritardo”) per festeggiare. Li ringrazio, sono contento di essere servito a questo. Ho fatto il film solo per questo, per quando il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto. E io mi auguro, e ci auguriamo, di poter usare molto presto un altro striscione con un mio film: ‘Ricomincio da tre‘“.

Il prossimo 19 febbraio l’attore avrebbe compiuto settant’anni. Per celebrare questo importante anniversario, venerdì 17 febbraio, Rai Documentari proporrà in prima visione alle ore 21.25 su Rai Tre di questo documentario