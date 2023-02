Juventini furiosi: “Il Napoli prende due campioni, noi un mezzo giocatore”

I tifosi della Juventus furiosi sui social, nel mirino le scelte societarie sul mercato e la grande differenza con il Napoli.

I tifosi bianconeri stanno vivendo un incubo tra penalizzazioni e una squadra, quella di Allegri, che continua a convincere poco.

In casa Juventus, nonostante la vittoria contro la Fiorentina, c’è molta delusione sia per le note vicende giudiziarie sia per il distacco che separa i bianconeri dal Napoli capolista. Se è vero che ai bianconeri è stata comminata una penalizzazione di quindici punti, è altrettanto giusto rimarcare che la superiorità degli azzurri. Basta ricordare il match del Diego Armando Maradona, dove la squadra di Luciano Spalletti si è imposta con il punteggio di 5-1, contro i bianconeri di Allegri.

Sul web i tifosi bianconeri hanno cominciato a criticare le scelte societarie, aldilà delle questioni che riguardano la giustizia.

“La differenza tra il Napoli e la Juventus? Loro prendono due campioni come Kvara e Osimhen, noi un ex calciatore come Paul Pogba”.

“Quest’anno stanno meritando lo scudetto: nulla da dire”.

“Peccato per la penalizzazione, saremmo a pari punti con l’Inter. Ma il Napoli con Kvaratskhelia e Osimhen è superiore”.

“Kvaratskhelia è costato 10 milioni. Perché perdere il georgiano e prendere un Pogba mezzo rotto?”, questi sono alcuni messaggi dei tifosi Juventini che che si possono leggere sul web.