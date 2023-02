Non solo Juventini, c’è una tifoseria a cui il primato del Napoli non va giù

In serie A c’è una nuova tifoseria a cui non va giù il primato del Napoli, non è quella della Juventus.

Il primato del Napoli non piace ad una tifoseria in particolare ed il comunicato di oggi ne è la controprova: qualcuno pensava agli juventini, ma non è così.

Il primato in classifica del Napoli è solare, sotto gli occhi di tutti eppure c’è chi non riesce proprio a farsene una ragione della grande cavalcata partenopea. Ad una tifoseria in particolare della Serie A, che oggi ha emanato un comunicato per contestare l’operato del suo allenatore. L’atteggiamento dei giocatori dell’Inter, visto in campo contro la Sampdoria non è piaciuto per nulla ai tifosi di fede interista, che hanno individuato il “responsabile” della scialba prestazione contro la Doria di Stankovic: il tecnico Simone Inzaghi. L’Inter dopo l’addio ad Antonio Conte e lo scudetto vinto con l’attuale manager del Tottenham, non è più riuscita a lottare per il vertice e l’affermazione tricolore.

Questo il grande rammarico della tifoseria nerazzurra dopo l’allontanamento del Napoli nella lotta al titolo. La squadra di Spalletti dista 15 punti e i tifosi dell’Internazionale proprio non digeriscono.

A loro non piace questa situazione di classifica considerata la bontà della rosa messa a disposizione ad Inzaghino da Marotta e Zhang, e puntano il dito contro l’allenatore, anche per la gestione del gruppo, come evidenziato nel loro comunicato odierno.

Qualcuno credeva che il primato del Napoli non andasse giù agli juventini, ma evidentemente è sfuggito qualcosa. Se c’è una tifoseria a cui non piace il Napoli capolista è proprio quella dell’Inter, colpa di Inzaghi e della squadra che non riesce a trovare il bandolo della matassa da quando è andato via Conte e si è allontanata con il passare delle giornate dalla lotta al vertice.