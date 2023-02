Classifica senza errori arbitrali, ventiduesima giornata serie A: Marocchi, DAZN e i teatrini di Mediaset

Classifica senza errori arbitrali, ventiduesima giornata campionato di serie A 2022/2023.



Soli contro tutti e tutti nel campionato italico di calcio. Da Marocchi a Dzan, passando per i teatrini sportivi di Mediaset, non ci fanno mancare proprio nulla i media nostrani da 58mo posto nel mondo per libertà di stampa. Ma come si fa a non dedicare una prima pagina ad una squadra che sta entusiasmando il mondo per il gioco che esprime sui campi di calcio. Qui da noi ci sono solo Ziliani, Napolipiu.com e pochissimi altri a contestare questo sistema marcio.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023: VENTIDUESIMA GIORNATA

Non buona la giornata arbitrale. Ormai abbiamo perso il conto e non si sa se sono 7 o 8 i calci di rigore negati al Napoli. Napolipiu.com vi assicura comunque che non si è trattato di falli in attacco. Vince comunque il Napoli e si chiudono in anticipo tutte le eventuali polemiche sull’arbitraggio di Massimi. Agli azzurri manca un calcio di rigore (fallo di Ferrari su Kvaratskhelia) e la superiorità numerica. Meritava un cartellino giallo anche Mario Rui ma Vásquez, già ammonito al 13’, andava ancora ammonito al 51’ per il duro intervento su Lozano. Sul piano disciplinare lasciano a desiderare anche Fabbri, mancata espulsione di Bonaventura (Juventus – Fiorentina) e Aureliano per non aver espulso Strafezza in Lecce – Roma.

CLASSIFICA REALE CLASSIFICA SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 59 Napoli 59 Inter 44 Lazio 39 Atalanta 41 Inter 38 -6 Milan 41 Roma 38 -3 Roma 41 Atalanta 36 -5 Lazio 39 Udinese 34 +4 Torino 30 Milan 32 -9 Udinese 30 Fiorentina 29 +5 Bologna 29 Bologna 28 -1 Juventus* 29 Monza 28 -1 Monza 29 Torino 28 -2 Empoli 27 Lecce 27 +3 Fiorentina 24 Sassuolo 26 +2 Lecce 24 Empoli 25 -2 Sassuolo 24 Juventus* 25 -4 Salernitana 21 Salernitana 22 +1 Spezia 19 Spezia 19 Verona 17 Verona 18 +1 Sampdoria 11 Sampdoria 14 +3 Cremonese 8 Cremonese 8

*15 punti di penalizzazione.

