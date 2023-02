Risate in studio su DAZN per il rigore negato al Napoli: “Ma quale fallo in attacco” – VIDEO

Il moviolista di DAZN ritiene che l’intervento di Ferrari su Kavara non è rigore ma fallo in attacco, Ferrara se la ride.

Enrico Varriale ha commentato sui social la recente partita del Napoli, sottolineando che: “Quando si dice che quest’anno il Napoli è più forte di tutto e tutti, ci sono episodi come questo che fanno pensare”. Il giornalista Rai ha poi postato un video del dibattito negli studi di DAZN.

La prestazione dell’arbitro Massimi di Termoli, è stata pessima sotto il profilo disciplinare. Durante la partita, l’arbitro Massimi ha cercato di prendere il controllo della situazione, ma non c’è riuscito.

Massimi e il Var hanno deciso di ignorare il tocco in area su Kvara. L’attaccante del Napoli viene steso in area da Ferrari, il moviolista di DAZN prima parla di “Fallo LIEVE” poi rivedendo l’azione lo dichiara “fallo in attacco”.

La secondo macchia per l’arbitro di Termoli è stata quella di non aver estratto il secondo cartellino a Vasquez per un fallo su Lozano. L’arbitro si è anche arrabbiato con la panchina azzurra che chiedeva il rosso per il doppio giallo.

Vazquez, era stato già ammonito, per un un fallo con il piede a martello su Lozano.