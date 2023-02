Compleanno di Kvaratskhelia indimenticabile: Il gesto dei compagni e la mezzanotte...

I compagni di squadra del Napoli hanno festeggiato il compleanno di Khvicha Kvaratskhelia con un gesto d’affetto.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta volando grazie ai suoi due volti, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Questi due giocatori stanno facendo la differenza nella corsa verso la vetta della classifica. Nonostante il Napoli abbia subito cambiamenti importanti nel suo roster durante l’estate, pochi avrebbero previsto che la squadra sarebbe potuta competere per il primo posto. Tuttavia, ciò che sta accadendo sta superando le aspettative più ottimistiche. La Cremonese è stata travolta al Maradona.

Il Corriere dello Sport ha elogiato Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, per la sua performance contro la Cremonese allo stadio Maradona. “Come ha detto in una recente intervista, Kvaratskhelia ha un vasto repertorio e ogni volta si diverte a fare qualcosa di nuovo. Sorprende se stesso e gli altri. Anche nel giorno del suo compleanno. I suoi compagni di squadra gli hanno fatto gli auguri in un gruppo chat appena è passata la mezzanotte. Lui ha ringraziato e li ha portati sulle giostre“.