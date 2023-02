Spalletti: “I giocatori devono distruggersi per il Napoli. Champions League? Ecco cosa penso”

Luciano Spalletti parla di Napoli-Cremonese terminata 3-0, con gli azzurri che centrano la 19sima vittoria in Serie A in 22 partite giocate.

Spalletti ai microfoni di Dazn dopo Napoli-Cremonese dice: “Stiamo sul pezzo perché la città ci aiuta a farlo, ma nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, potevamo far girare più velocemente la palle e loro ci hanno aggredito molto. Nel secondo tempo molto meglio, abbiamo avuto più ordine fino alla fine e per questo motivo ho applaudito i giocatori, perché lo meritavano, hanno fatto veramente bene“.

Spalletti commenta anche l’atteggiamento di disponibilità dei suoi giocatori: “Loro devono essere pronti a distruggersi sul campo per il risultato, perché un risultato può fare la differenza. Ma io ho una squadra di grande professionisti e di bravi ragazzi, che ci mettono sempre tutto in allenamento e durante la partita“.

Dallo studio Ciro Ferrara parla della crescita di Osimhen, anche caratterialmente, con Osimhen che dice: “Ci sono delle cose che non ci devono interessare. Anche sulle proteste voglio dire che questa sera c’era un episodio su cui ci sarebbe stato da protestare (espulsione Vasquez) ma poi se reagisci poi quell’episodio diventa fondamentale, ed invece il nostro obiettivo principale è quello di portare a casa il risultato a casa. Perché anche venti secondi persi per protestare, è tempo perso che può essere utilizzato per vincere“.

Il tecnico del Napoli parla anche di Elmas che da subentrato trova il sesto gol in Serie A: “Questo atteggiamento si trova con un ottimo allenamento. Se i giocatori si allenano al meglio, se sbattono addosso al compagno di squadra, se mettono intensità, poi ci si abitua a questa intensità e non abbiamo sorpresa quando poi giochiamo contro altre squadre che mettono la stessa garra, anche in Europa“.

Champions League: le parole di Spalletti

Luciano Spalletti non vuole cali di tensione e non pensa alla Champions League: “Io lo so che tutti vogliono dire che abbiamo già vinto e cose del genere, ma non è assolutamente vero. Noi dobbiamo solamente pensare una partita alla volta. Noi dobbiamo pensare al presente e non mollare nulla“.