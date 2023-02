Il Napoli fa festa con la Cremonese: il Maradona pazzo d’amore

Il Napoli vince con la Cremonese 3-0: reti di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas. Azzurri sempre primi in classifica in Serie A.

È un Napoli devastante, maturo e sicuro di se quello che batte la Cremonese e così realizza la vittoria numero 19 in campionato. Spalletti conferma gli undici giocatori che hanno vinto con lo Spezia, mentre Ballardini punta sulla velocità con Felix in attacco e Ciofani in panchina.

Proprio la Cremonese crea la prima occasione pericoloissisima dopo pochi minuti con Sernicola che taglia l’area di rigore trova solo Vasquez davanti a Meret, ma il difensore fa un controllo di troppo e permette il recupero favoloso di Lozano.

La Cremonese gioca di rimessa e con palle lunga, ma non rinuncia ad attaccare. Ma è il Napoli al 19′ a sfiorare il gol con Di Lorenzo che da calcio d’angolo trova un super Carnesecchi.

Il Napoli Spinge ed al 21′ trova il gol di Kvaratskhelia, il georgiano defilato sulla sinistra non si accontenta dell’angolo ma prende palla entra in area di rigore si accentra e calcia: tutto perfetto e gol numero 11 nel giorno del suo 22simo compleanno.

Due minuti dopo lo stesso Kvaratskhelia è solo nell’area di rigore ma il pallone di Di Lorenzo è leggermente troppo alto e l’attaccante non riesce ad inquadrare la porta.

Il risultato resta in bilico e la Cremonese crea fastidi, ma le occasioni ce l’ha il Napoli al 33′ con un colpo di teta alto di Osimhen e ed al 38′ con un tiro deviato di Lobotka, parato facilmente da Carnesecchi.

Sul finire del primo tempo il Napoli chiede anche un rigore su Kvaratskhelia per contatto con Ferrari. Sembra netto, ma l’arbitro Massimi non concede il penalty. Lo stesso arbitro poi non espelle Vasquez ad inizio secondo tempo. La doppia ammonizione sembra netta, ma anche in questo caso non viene preso il provvedimento giusto.

Il Napoli non si disunisce: al 52 Lozano sfiora la rete trovando sulla sua strada un super Carnesecchi. Ma poi trova il gol al 64′, gil azzurri da calcio d’angolo trovano la rete grazie alla caparbietà di Kim che si lancia su un pallone impossibile e offre a Osimhen il gol numero 17 della sua stagione.

Il Napoli va in completo controllo della gara, palleggia e fa tutto ciò che vuole, ma non rinuncia ad attaccare. Così al minuto 78 trova il gol anche Elmas (sesto in stagione), perfetto l’assist di Di Lorenzo, perfetto il tiro di controbalzo di Elmas che fa 3-0 per il Napoli.

Finisce con un Napoli dominatore del campo e con lo stadio che canta: “La capolista se ne va”, così la festa è completa.