Dallo studio Dazn: “Rigore Kvaratskhelia si può fischiare”

Il Napoli ha protestato per un rigore non fischiato a Kvaratskhelia per contatto con Ferrari, il tocco è netto ma niente penalty.

Il rigore chiesto dal Napoli per atterramento di Kvaratskhelia è apparso netto in diretta, ma l’arbitro Massimi ha deciso di non fischiare. Basta guardare le immagini del tocco per capire che il rigore è chiaro ed evidente. Ma anche l’ex arbitro Marelli dice che il “tocco è lieve e questo tipo di rigori non vengono fischiati in questa stagione“.

Il rigore negato a Kvaratskhelia viene commentato anche negli studi Dazn e c’è chi la pensa in maniera nettamente diversa, come Andrea Barzagli che dice: “Marelli dice che il contatto è lieve, ma se tu mi tocchi anche poco e mi fai perdere l’equilibrio il contatto è da rigore. Non mi sarei scandalizzato se il rigore fosse stato concesso“.

Marelli continua sulla sua linea nel post partita e conferma: “Per me non è mai rigore quello su Kvaratskhelia, anzi addirittura ci potrebbe essere il fallo in attacco. Questi contatti non vengono più fischiati, i cosiddetti rigorini non ci sono più. Io ho fatto una battaglia per evitare il fischio su questi contatti, magari non c’è il fallo in attacco, ma non c’è nemmeno il rigore”.