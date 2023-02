RIGORE NETTO NEGATO AL NAPOLI MA IL MOVIOLISTA DI DAZN PARLA DI LIEVE CONTATTO

Moviola Napoli-Cremonese: Il Napoli chiede un calcio di rigore per un fallo su Kvicha Kvaratskhelia, ma l’arbitro Luca Massimi non concede il penalty.

Alla fine del primo tempo il Napoli protesta molto per un fallo da rigore non fischiato a Kvaratskehlia. Il georgiano cade in area di rigore sbilanciato dal difensore avversario ma l’arbitro Massimi decide di non concedere il tiro dagli undici metri.

La moviola di Napoli-Cremonese viene commentata anche da Luca Marelli ex arbitro che a Dazn dice: “Il contatto tra Kvaratskhelia ed il difensore della Cremonese c’è, ma è leggerino. Inoltre dalle immagini si vede come il georgiano allarghi un po’ la gamba per cercare di farsi colpi. In ogni caso questo rigore in questa stagione non è mai stato fischiato“.

Il rigore negato a Kvaratskhelia viene commentato anche negli studi Dazn e c’è chi la pensa in maniera nettamente diversa: “Marelli dice che il contatto è lieve, ma se tu mi tocchi anche poco e mi fai perdere l’equilibrio il contatto è da rigore. Non mi sarei scandalizzato se il rigore fosse stato concesso“.