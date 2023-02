Allegri: “Non dimentichiamoci i punti fatti sul campo. Vi dico il nostro obiettivo”

Massimiliano Allegri dopo Juventus-Fiorentina ribadisce il suo orgoglio: “I ragazzi hanno fatto 44 punti sul campo, va ricordato“.

L’allenatore dopo Juventus-Fiorentina ha parlato anche della classifica della sua squadra: “Noi stiamo ragionando con questo obiettivo, prendere una alla volta le squadre che abbiamo davanti. Ora abbiamo 29 punti“.

Poi Allegri aggiunge: “Questo, però, non deve farci dimenticare quello che abbiamo fatto sul campo. I ragazzi hanno conquistato 44 punti sul terreno di gioco e questo non va assolutamente dimenticato, perché gli va dato onore per il lavoro che hanno svolto. Noi abbiamo ricevuto la sentenza dopo la partita di Napoli e da allora in poi abbiamo ricalibrato i nostri obiettivi”.

A Dazn Allegri parla anche degli obiettivi europei: “Purtroppo siamo usciti dalla Champions League al girone, contro due squadre molto forti come Psg e Benfica. Ora l’Europa League è un obiettivo, così come la Coppa Italia ed il voler fare il massimo in campionato. Poi vediamo quello che accadrà alla fine di questa stagione“.