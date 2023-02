Napoli-Cremonese: manca espulsione netta di Vasquez, la reazione di Spalletti

In Napoli-Cremonese c’è un clamoroso episodio da moviola, l’arbitro Massimi non espelle Vasquez per doppia ammonizione.

Il difensore della Cremonese doveva essere espulso al 52′ del primo tempo, ma Massimi decide di non estrarre il calcio di rigore. Eppure è netto il piede a martello di Vasquez che colpisce Lozano, sarebbe sicuramente secondo giallo ma non si capisce per quale motivo non viene estratto il cartellino.

Una conferma arriva anche dal moviolista di Dazn che dice: “È chiaramente step on foot, quindi ci sarebbe a termini di regolamento il secondo cartellino giallo e poi il rosso per il difensore della Cremonese“.

Anche Spalletti si è lamentato moltissimo per la mancata espulsione di Vasquez. Il tecnico del Napoli ha cercato in tutti i modo di richiamare l’attenzione dell’arbitro, che però ha deciso di non estrarre il cartellino rosso.

Il Napoli ha protestato anche per un rigore non concesso a Kvaratskhelia alla fine del primo tempo, anche in questo caso il tocco è netto ma il direttore di gara decide di non intervenire per dare la massima punizione.