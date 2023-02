PRONOSTICI SASSUOLO-NAPOLI: DIONISI VUOLE FERMARE SPALLETTI

I pronostici dei Sassuolo-Napoli, la banda Spalletti sempre più vicina allo scudetto sfida i ragazzi terribili di Dionisi.

Il Napoli sta vivendo un momento di grande forma e continuità di risultati positivi in Serie A, riuscendo a macinare punti e ad avvicinarsi sempre di più alla vittoria finale dello scudetto. Dopo aver sconfitto la Cremonese, la squadra di Luciano Spalletti ha consolidato ulteriormente la propria posizione in testa alla classifica, allontanandosi dalla seconda in classifica di ben 15 punti, un vantaggio rassicurante a meno di un girone dal termine del campionato.

NAPOLI MACCHINA DA GOL, IL SASSUOLO VUOLE L’IMPRESA



La squadra partenopea sta letteralmente dominando il campionato, con un record di 19 vittorie e 2 pareggi, e solo una sconfitta all’attivo dopo 22 giornate. In totale, il Napoli ha raccolto 59 punti, cifra impressionante che testimonia la grande determinazione, la forza e la compattezza della squadra azzurra, che sembra essere ormai sempre più vicina al raggiungimento della vittoria finale.

Il Sassuolo sta vivendo una netta ripresa dopo un periodo difficile in Serie A, con 9 partite senza vittorie. Dopo la vittoria per 5-2 contro il Milan, hanno battuto anche l’Atalanta e pareggiato 2-2 contro l’Udinese.

La squadra di Dionisi ha raccolto 7 punti in tre partite e, con 24 punti in totale, attualmente si trova a 10 lunghezze dalla zona retrocessione. Inoltre, il settimo posto in classifica dista solo 6 punti, aprendo la possibilità di accedere alla Conference League.

Insomma, ci aspetta una bella partita, questo l’abbiamo capito, ma che dire dei favori del pronostico? Chi parte avanti?

Scopriamo quindi le quote e i pronostici per Sassuolo – Roma, nel prossimo paragrafo: se sei pronto allora continua nella lettura.

PRONOSTICI SASSUOLO-NAPOLI AZZURRI CON UNA MEDIA GOL SPAVENTOSA

Napoli Pareggio Sassuolo 1.56 4.30 5.63

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Chiaramente, il Napoli non poteva che partire come favorito a livello di quote.

Una sua *vittoria è quotata a 1,56, quota contrapposta ad un 5,63 per la vittoria della squadra di Dionisi.

Il pareggio, infine, è dato a 4.30.

Il Sassuolo sembra partir dietro, ma attenzione: gli uomini di Dionisi si esaltano proprio in queste situazioni dove devono difendersi contro grandi attaccanti per poi sfruttare le qualità dei singoli, e per di più i neroverdi vorranno fermare la capolista per rendere felici i propri tifosi. Di contro gli azzurri vogliono consolidare la distanza con l’Inter per potersi concentrare sulla prossima sfida di Champions league. Sarà una partita, tutta da gustare fino alla fine: ti auguriamo buon divertimento con questa supersfida di Serie A.