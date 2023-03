Napoli la missione di Giuntoli e De Laurentiis: eliminare la clausola di Kim

Kim Min-jae ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, l’obiettivo di Giuntoli e De Laurentiis è eliminarla dal contratto.

Le prestazioni di Kim con la maglia del Napoli stanno attirando tantissima attenzione sul giocatore sudcoreano. Kim ha preso il posto di Koulibaly e non ne ha fatto sentire la mancanza. Non facile, visto che il difensore senegalese quando è andato via da Napoli veniva considerato uno dei migliori difensori al mondo.

Nuovo contratto per Kim senza clausola rescissoria

Quando è arrivato a Napoli l’acquisto di Kim per 25 milioni di euro sembrava quantomeno azzardato. Non aveva mai giocato in Europa, mai in Champions League. Ed invece fin dalla prima partita ha convinto tutti.

Ora i top club europei farebbero a gara per acquistarlo dal Napoli. Il pericolo per la società azzurra è concreto, visto che nel contratto di Kim c’è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che sale fino ad 80 milioni a seconda del fatturato del club che vuole acquistarlo, valida solo per una piccola finestra di mercato. Questo non fa comunque dormire sonni tranquilli a De Laurentiis e Giuntoli che vogliono rimuovere la clausola dal contratto del giocatore e stanno già trattando il rinnovo per tenere in azzurro Kim anche nelle prossime stagioni.