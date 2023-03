Altobelli: “Inter, spero vinca la Champions. Voglio dire una cosa sul Napoli”

L’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli, si è espresso sul Napoli e sulle chance della squadra nerazzurra di vincere la Champions League .

L’ex centravanti dell’Inter, Alessandro Altobelli, soprannominato “Spillo”, ha rilasciato un’ampia intervista a Tuttosport, nella quale ha espresso la sua opinione sulle possibilità dei nerazzurri di trionfare in Champions League. Altobelli, tuttavia, non ha mancato di complimentarsi con il Napoli, auspicando che possa portare la coppa in Italia, dopo l’ultimo trionfo ottenuto con il Triplete di Mourinho.

L’ex attaccante della Nazionale ha poi parlato dell’importante sfida tra l’Inter e il Benfica, sottolineando che non sarà affatto facile, poiché i portoghesi non sono una squadra da sottovalutare, come dimostrato dalla loro vittoria contro la Juventus e il loro primo posto nel girone di qualificazione davanti al PSG.

“Se l’Inter può vincere la coppa? Per prima cosa dico che se i nerazzurri non dovessero trionfare, mi auguro che il Napoli possa riportare la coppa in Italia, visto che manca proprio dai tempi del Triplete di Mourinho. Non si deve però pensare che il Benfica sia una squadra facile da affrontare”.

Altobelli ha poi ammesso che, se l’Inter riuscirà a superare il Benfica, il club nerazzurro potrebbe avere un derby italiano in semifinale, dove tutto dipenderebbe dalle prestazioni future. In ogni caso, l’ex centravanti ha sottolineato come l’Inter, il Milan e il Napoli stiano facendo molto bene in Champions League e che tutto è ancora possibile.

“Né che si tratti di un accoppiamento semplice. I portoghesi – spiega l’ex centravanti dell’Italia – mica sono scarsi. Hanno buttato fuori la Juventus e sono arrivati primi nel girone davanti al Psg. Poi è logico che se vuoi arrivare lontano, devi pensare di poterli eliminare. In semifinale ci sarebbe così un derby italiano e lì tutto dipenderebbe dalle future prestazioni. C’è da dire che l’Inter, così come il Milan e il Napoli, sinora ha fatto molto bene in Champions. Chissà…”.