Ordine: “Lo ripeto, a Napoli è stato un errore esultare per il Milan ai quarti”

Franco Ordine torna sui sorteggi Champions bacchettando i tifosi del Napoli per aver esultato per aver pescato il Milan.

Franco Ordine, editorialista de Il Giornale, da sempre vicino ai fatti di casa Milan, è stato ospite della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, per parlare della partita di calcio tra Napoli e Milan, valida per il campionato italiano. Secondo Ordine, questa partita è particolarmente importante per il Milan, che ha l’obiettivo di raggiungere la zona Champions al termine della stagione.

Le due squadre si erano già affrontate all’andata, ma allora alcuni giocatori erano assenti. Secondo l’editorialista, l’incontro di ritorno, che si terrà il 2 aprile allo stadio Maradona di Napoli, sarà una partita molto equilibrata, con entrambe le squadre che hanno giocatori di qualità e tanti nazionali.

“Napoli-Milan? È un match importante soprattutto per il Milan, che ha bisogno di raggiungere la zona Champions a fine stagione. Le due partite di Champions sono una parentesi, ma il primo appuntamento è quello del 2 aprile al Maradona. All’andata mancavano Osimhen e Leao, ha un valore relativo. È ancora presto per capire come andrà il ritorno, ci sono tanti giocatori in nazionale”.

Il Milan potrebbe optare per il 4-2-3-1, ma dovrà recuperare le sue migliori qualità per resistere all’urto del Napoli, che quando gioca con intensità è molto pericoloso. Tuttavia, il Napoli ha dimostrato di essere una squadra solida, che non molla mai, nemmeno dopo una sconfitta.

“A Napoli, il Milan potrebbe tornare con il 4-2-3-1 ed avrà bisogno di recuperare il meglio delle sue qualità per reggere l’urto del Napoli, che quando decide di giocare, va a mille all’ora. Il Napoli cambia poco, il volume di gioco è gli equilibri di squadra non vengono modificati“.

Infine, Ordine ha sottolineato che molti napoletani hanno esultato al sorteggio che ha visto il Milan come avversario del Napoli ai quarti di finale della Champions League, ma il tecnico del Napoli, Spalletti, vuole evitare di sottovalutare queste partite europee.

“Il punto di forza è che, per usare un’espressione alla Spalletti, il Napoli ha la vena sul collo. Anche dopo la sconfitta contro la Lazio ha mostrato di non voler mollare e ha ripreso subito a macinare gioco. Champions League? Molti napoletani hanno esultato al sorteggio del Milan ai quarti di finale. Spalletti vuole evitare di trasformare le due partite europee in due competizioni da affrontare con scarsa attenzione“.