Kim: “Penso solo al Napoli, puntiamo allo scudetto e alla Champions”

Kim Minjae, difensore coreano del Napoli, si è espresso in merito al futuro della sua squadra e alle voci di mercato che lo riguardano.

Kim Minjae, il difensore coreano del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei giornalisti al Munsu Stadium di Ul-san, in cui ha parlato della squadra azzurra e delle voci di mercato che lo riguardano. Il giocatore ha dichiarato di essere concentrato sulla stagione in corso e di non voler distrarsi con le speculazioni del mercato.

Il difensore ha dichiarato di non essere infastidito dai rumors di calciomercato che lo riguardano, ma di essere piuttosto concentrato sulla sua squadra. Kim ha sottolineato l’importanza di fare bene con la maglia del Napoli e ha aggiunto che la stagione non è ancora finita, con tante partite importanti ancora da giocare.

“Non posso essere infastidito dai rumors di calciomercato. Sono concentrato sulla squadra piuttosto che su queste sciocchezze. La stagione non è finita, mancano tante partite importanti e penso solo a fare bene con la maglia del Napoli. Ho questo tipo di mentalità: pensare sempre alla prossima partita senza farmi mai distrarre”.

Kim ha anche parlato della mentalità vincente della sua squadra, che mira a non mollare mai e a essere vigili fino alla fine. L’obiettivo del Napoli, secondo il giocatore, è quello di concentrarsi prima sul campionato e poi sulla Champions.

“Tecnico e società ci dicono giustamente che non bisogna mai mollare, essere vigili fino alla fine. La nostra speranza è quella di continuare così, siamo molto concentrati. Vogliamo pensare prima al campionato e poi alla Champions”.

Sul fronte del calciomercato, Kim ha smentito le voci che lo vedrebbero vicino al Manchester United. Il giocatore ha spiegato che da quattro o cinque anni viene accostato continuamente a nuove squadre, ma che non ci pensa e non vuole pensarci ora. Kim ha aggiunto che ha sempre scelto squadre che non erano menzionate nei vari articoli e ha espresso la speranza che le voci di mercato finiscano.

“Manchester? Le voci di mercato che compaiono nei telegiornali non sono affatto vere. Da quattro, cinque anni mi accostano continuamente a nuove squadre, ma non ci penso, non voglio pensarci ora. Sono andato sempre in squadre che non erano nemmeno menzionate nei vari articoli. Spero quindi che certe voci finiscano”.

Kim Minjae ha confermato il suo impegno e la sua dedizione al Napoli, concentrandosi sulla stagione in corso e sulla sua squadra. Il difensore ha sottolineato l’importanza di una mentalità vincente e ha chiarito la sua posizione sulle voci di mercato che lo riguardano.