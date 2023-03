Spalletti verso lo scudetto a Napoli: De Laurentiis vuole aprire un ciclo!

Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di Luciano Spalletti col Napoli, almeno fino al 2025, il tecnico tentato di restare azzurro.

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma da parte di Aurelio De Laurentiis: “Spalletti resta a Napoli“. Un’affermazione su cui il presidente del Napoli si può sbilanciare, visto che la società partenopea ha una clausola unilaterale che può far scattare a suo piacimento, facendo restare Spalletti a Napoli anche per la stagione 2023-24.

Ma secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è quello di tenere Luciano Spalletti a Napoli almeno fino al 2025. Il presidente azzurro ha gradito molto il lavoro fatto dall’allenatore che sta per portare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni di assenza. Ma ha saputo anche centrare la qualificazione ai Quarti di finale di Champions League, cosa che non era mai accaduta nella storia della SSCN. Inoltre c’è la possibilità concreta di arrivare almeno in semifinale, traguardo che farebbe incassare tantissimi soldi al Napoli.

Insomma il lavoro di Spalletti è più che soddisfacente, per questo De Laurentiis vuole provare ad aprire un ciclo col tecnico toscano. A fine stagione i due si siederanno ad un tavolo e decideranno cosa fare nel futuro. Magari con qualche trofeo in più in bacheca si riesce a ragionare meglio.