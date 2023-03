Napoli: quando rientra Raspadori, oramai ci siamo!

Il rientro di Giacomo Raspadori dall’infortunio è vicino, l’attaccante andrà almeno in panchina per la sfida Napoli-Milan di Serie A.

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo l’evoluzione dell’infortunio di Raspadori va secondo quanto previsto. L’attaccante è stato costretto ai box da un infortunio muscolare. Spalletti avrebbe potuto portarlo in panchina già nell’ultima sfida di Serie A contro il Torino, ma ha voluto tenerlo ancora a riposo per evitare qualsiasi problema.

Napoli-Milan con Raspadori

Raspadori nella giornata di ieri ha svolto allenamento differenziato sul campo. L’obiettivo è quello di rientrare tra i convocati di Napoli-Milan di Serie A che si gioca il 2 aprile. Da questo punto di vista non dovrebbero esserci grandi problemi.

È più che probabile che Raspadori ritorni ad allenarsi con i compagni a pieno ritmo dalla prossima settimana. Il Napoli in questo momento si ritrova a ranghi ridotti al training center di Castel Volturno, visto che tanti calciatori sono impegnati con le rispettive Nazionali. Questa settimana è servita a Raspadori per recuperare ulteriormente dall’infortunio e mettersi a disposizione per Napoli-Milan, prima delle tre sfide tra azzurri e rossoneri che si giocheranno durante il mese di aprile. Una gara che l’attaccante ex Sassuolo non vuole perdersi assolutamente.