Capello: “Milan sfavorito col Napoli? Dipende tutto da quei due…”

Fabio Capello commenta la sfida tra Milan e Napoli valida per i quarti di finale di Champions League.

L’ex allenatore torna sui sorteggi di Champions League che hanno messo di fronte Napoli e Milan. Una sfida stellare che ad aprile si ripeterà per tre volte. La squadra di Spalletti viene data addirittura come favorita, visto che in Serie A ha accumulato addirittura 23 punti di vantaggio sui rossoneri guidati da Stefano Pioli.

Champions League: Capello parla di Milan-Napoli

La gara è molto attesa dalle due tifoserie, anche perché in tanti sono convinti che non si vedrà il divario tecnico visto anche in Serie A. Della sfida tra Milan e Napoli in Champions League ha parlato anche Capello al Corriere dello Sport: “Il Napoli è assoluto favorito nel passaggio del turno. Però attenzione: molto dipenderà dallo stato di forma di Theo e Leao a metà aprile. Quei due possono far saltare qualsiasi pronostico, spezzare equilibri. In più il Milan ha anche un grandissimo portiere, tornato nel momento decisivo della stagione, che come ha fatto Onana per l’Inter, potrebbe risultare decisivo”.

Prima ancora della sfida di Champions League si giocherà al gara di campionato tra Napoli e Milan, in programma allo stadio Diego Armando Maradona il 2 aprile, ovvero al rientro dopo la sosta per le Nazionali.