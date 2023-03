Bucciantini: “Champions, Milan-Napoli. La storia conta, ma…”

Marco Bucciantini ha parlato della sfida dei quarti di finale tra Milan e Napoli valida per i quarti di Champions League.

Il giornalista presente anche nelle trasmissione di Sky Sport, dice: “Sicuramente la storia ha un suo peso specifico, soprattutto in Champions League. Ma non bisogna dimenticare che il Napoli ha affrontato anche il Liverpool, che pure ha una sua grandissima storia e sappiamo com’è andata a finire“.

Poi Bucciantini ha aggiunto: “Io ho come l’impressione che il Napoli adesso abbia in testa la Champions League, come se volesse mandare un messaggio al mondo del calcio e voglia farlo attraverso il mezzo più potente, che è la massima competizione per club che c’è in Europa. Per questo sono convinto che nelle prossime partite di Champions vedremo una versione del Napoli ancor più bella“.

Milan-Napoli: quando si gioca

Milan e Napoli si giocheranno l’accesso alle semifinali di Champions League, in un mese di aprile infuocato. I due club si sfideranno per bene tre volte ad aprile, si parte il 2 aprile con il match di Serie A, poi il 12 ci sarà la gara d’andata Milan-Napoli, il ritorno è previsto il 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Tre incontri che possono dire molto sul futuro del Napoli.