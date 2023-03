Champions, Milan-Napoli: verso il record dei 10 milioni di incasso

Milan-Napoli andata dei quarti di Champions League il 12 aprile a San Siro: verso il record di incasso di 10 milioni.

La sfida tra Milan e Napoli nei quarti di finale della Champions League è uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. La partita si terrà il 12 aprile a San Siro e potrebbe registrare un incasso record per il calcio italiano. Secondo gli esperti, l’evento potrebbe raggiungere la quota stratosferica di 10 milioni di euro, superando il precedente record stabilito dal Milan nell’andata degli ottavi contro il Tottenham.

La partita è attesa con grande trepidazione dagli appassionati di calcio, soprattutto alla luce delle prestazioni delle due squadre in campionato. Sebbene il Napoli sia in vantaggio per la vittoria dello scudetto, secondo Tuttosport,la doppia sfida contro il Milan è aperta a qualsiasi risultato.

L’incasso record per questa partita è il risultato del grande interesse suscitato tra i tifosi e gli appassionati di calcio in Italia. Il sold out è praticamente assicurato per una sfida che si preannuncia spettacolare, e che potrebbe segnare una pagina di storia del calcio italiano.

Insomma, Milan-Napoli di Champions League è un evento sportivo da non perdere, sia per gli appassionati di calcio che per gli addetti ai lavori. Una partita che, grazie al suo grande appeal, potrebbe raggiungere traguardi impensabili fino a pochi anni fa.