Corsa al biglietto per Milan-Napoli, TicketOne: “Non è prevista la vendita libera”

Sulla corsa al biglietto per Milan-Napoli, Amedeo Bardelli di TicketOne dichiara che non è prevista la vendita libera

Prosegue la corsa al biglietto per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. Al momento nulla si sa ancora della vendita del settore ospiti, con il Milan che sta gestendo direttamente la vendita dei biglietti riservati ai tifosi del Milan. Tante le precauzioni del club rossonero per evitare che supporters del Napoli acquistino i biglietti dai colleghi milanesi. Sulla vendita dei biglietti si sofferma Amedeo Bardelli, responsabile vendite per le manifestazioni sportive di TicketOne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: “Stavolta, rispetto ad altre vendite che noi abbiamo effettuato per l’estero, sarà il Milan a gestire la vendita del settore ospiti e non toccherà invece al club partenopeo. Sarà la squadra ospitante a procedere alle norme di cessione dei titoli di ingresso allo Stadio”.

I biglietti del settore ospiti per Milan-Napoli non sono stati messi ancora in vendita

Bardelli ha poi proseguito: “Per ora li stanno vendendo solo ai possessori di card e non è prevista una vendita libera. Lunghe attese? La vendita è gestita dal Milan con un’altra compagnia. Noi per il Napoli abbiamo utilizzato criteri flessibili per tutti i tifosi sia via web che nei punti vendita”.

“Fino ad ora è stata un’ottima strategia che abbiamo messo in pratica con il club azzurro, raggiungendo dei risultati soddisfacenti con poche polemiche”. Ha concluso Bardelli.