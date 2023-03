Milan-Napoli: assalto ai biglietti, cosi vogliono spaventare la banda Spalletti

Milan-Napoli di Champions League, venduti già oltre 14.500 biglietti, si prevede il tutto esaurito allo stadio San Siro.

Milan-Napoli si gioca per i quarti di andata di Champions League il 12 aprile. Sarà la seconda sfida di quel mese tra rossoneri e azzurri, visto che il 2 aprile si gioca Napoli-Milan valida per la Serie A, match che sarà riproposto per il ritorno di Champions League il 18 aprile.

Biglietti Milan-Napoli

Ieri è cominciata la prevendita per i biglietti per la sfida di Champions League ed in sole tre ore sono stati polverizzati 14.500 tagliandi messi a disposizione con diritto di prelazione per gli abbonati.

“I conti si fanno in fretta: il Milan ha più di 41.500 abbonati, triplicare lo sforzo entro domani notte significherebbe aver ottenuto un pieno di fedeltà da chi ha sottoscritto la tessera a inizio stagione. Cresce l’attesa per la Champions, e non è detto che la vendita libera sia aperta. Dipende dall’esito della fase dedicata, da venerdì, ai possessori della carta Cuore Rossonero: dopodiché, scatterà la disponibilità all’acquisto del biglietto per il resto dei tifosi.

Del resto, il popolo rossonero è quello che riempie San Siro anche per Milan-Salernitana: nove giorni fa lo stadio – in un giorno feriale, lunedì – ha raggruppato 72mila persone. Tutto nella norma, quindi, sapere di una caccia al biglietto già a buon punto tre settimane prima del quarto di andata col Napoli. L’incrocio di settembre con Spalletti, invece, produceva qualcosa come 4 milioni di incasso per la presenza di 72.573 tifosi“,